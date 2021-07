Covid-19: le Togo exige un passe vaccinal à ses frontières

La note est datée du 22 juillet et porte la signature du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères togolais. Elle est adressée aux ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques du Togo à l’étranger. Elle leur demande d’informer les pays de leurs juridictions respectives que le Togo a mis en place un certificat de vaccination basé sur un code QR pour toute personne ayant terminé sa série vaccinale dans le pays.



Des mesures sont donc prises pour assurer la réciprocité du certificat avec les pays qui adoptent l’introduction d’un certificat de vaccination.



Concrètement, cela signifie que depuis le 22 juillet, date de signature de cette lettre, l’entrée sur le territoire togolais est soumise à la présentation d’un test PCR négatif contre le Covid-19 datant de moins de sept jours. Les autorités togolaises exigent aussi un certificat de vaccination international à jour, selon le règlement sanitaire international (RSI) ainsi qu’un certificat de vaccination contre le Covid-19 digitalisé et vérifiable.



La note précise enfin que sur ses frontières, le Togo ne reconnaît pas, pour le moment, l’attestation de guérison pour ceux qui ont contracté le coronavirus.