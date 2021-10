Covid-19: le Togo rouvre lieux de cultes, bars et restaurants après un mois de fermeture

Merveille est élève en classe de troisième, membre de la chorale Notre-Dame de Fatima, et depuis quatre semaines, sa chorale et ses amis lui manquaient. À l’annonce de l’ouverture des églises, elle est allée à la paroisse pour préparer la messe de ce dimanche.



« Je suis venue participer à la répétition pour la messe » raconte-t-elle, réjouie par « le fait de revoir (ses) camarades de la chorale et de chanter à la messe ».



Le mois d’octobre est le mois de rosaire pour les chrétiens. Un mois un peu particulier avec les restrictions sanitaires. En effet, la prière en communauté a manqué. « Vraiment, je suis très content de retrouver la grande église-cathédrale ouverte. De nous voir prier en assemblée, en communauté pas raciale. C’est une grande chance pour moi », explique M. Johnson à la fin de la prière.



L’information de l’ouverture des lieux de cultes a été faite tardivement, l’administrateur de la cathédrale Sacré-Cœur de Lomé, le père Désiré Kpodar, a donc envoyé les chrétiens annoncer la nouvelle : « Il vous appartient, à vous, d’être venus ce soir et de répandre la nouvelle autour de vous ».



Cette semaine, le Togo a enregistré 300 cas de contamination au Covid-19, contre 532 la semaine dernière et plus de 1 000 cas les semaines précédentes.