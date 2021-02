Covid-19: le calendrier des écoles primaires réaménagé

Le ministre de l’Education nationale Mamadou Tall, a apporté un réaménagement dans les horaires à l'école élémentaire, en vue de limiter au mieux les déplacements des élèves et des enseignants pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus.



Les cours de l'après-midi du mardi et du jeudi sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Pour se conformer au quantum horaire en vigueur, les heures de travail sont réaménagées ainsi qu'il suit : du lundi au jeudi, de 08 H à 14H et le vendredi, de 08 H à 13 H.



En conséquence, il a demandé aux directeurs de prendre les dispositions nécessaires pour une bonne mise en œuvre de ces instructions qui seront effectives à partir du 08 février 2021.