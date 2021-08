Covid-19 : les nouvelles mesures pour les inhumations dans les cimetières chrétiens

Le Comité de gestion des Cimetières chrétiens a pris de nouvelles mesures pour les enterrements durant cette période où la Covid-19 est de plus en plus contagieuse et touche énormément de personnes. Au sortir de leur réunion tenue vendredi dernier, le Comité a décidé que seules 25 personnes assisteront désormais aux enterrements et l'inhumation doit durer 30 minutes. A cet effet, l'exposition du corps est formellement interdite, ect. Document

Aminata Diouf

div id="taboola-below-article-thumbnails">