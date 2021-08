Covid-19 : les recommandations du Pr Pape Ibrahima Ngom, spécialiste en chirurgie dentaire

Le Professeur, Pape Ibrahima Ngom, spécialiste en chirurgie dentaire s’est exprimé sur les maladies infections buccodentaires et leur prise en charge dans cette période de pandémie à Covid-19. Intervenant lors du point quotidien du ministère de la Santé et de l’Action sociale, de ce mardi, il a déclaré que l’environnement des soins dentaires est potentiellement l’un des plus exposés au risque de contamination croisée. Cependant, il a formulé des recommandations aux accompagnants et aux patients pour éviter toute contamination.



D’emblée, le Chef de service dentofacial au niveau de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) a rappelé que : « Les maladies infections buccodentaires sont à l’origine d’une importante charge de morbidité et en l’absence d’une prise en charge adéquate, peuvent provoquer une gêne, des douleurs, des légions défigurantes voire même dans certaine situation engagé le pronostic vital ».



Le spécialiste de poursuivre : « La santé buccodentaire contribue au maintien d’une bonne qualité de vie par l’intégrité des fonctions oro-faciales comme la massification, la déglutition, l’élocution mais aussi contribue à un bon équilibre psycho-sociale ».



Selon lui, l’environnement des soins dentaires est potentiellement l’un des plus exposé au risque des contaminations croisées. En effet, « le masque qui est exigé partout doit être déposé lors des soins dentaires et votre chirurgien-dentiste doit se positionner à une distance relativement proche pour bien vous soigner », a-t-il expliqué.



Il s’y ajoute que « la mise en œuvre des soins dentaires génèrent souvent des aérosols composées de gouttelettes potentiellement contaminants qui peuvent se déposer souvent à distance même du lieu où se déroule les soins ».



Pr Pape Ibrahima Ngom de rappeler qu’au début de la pandémie, en mars 2020, des recommandations ont été faites aux dentistes notamment la limitation de la prise ne charge buccodentaire à des soins d’urgences uniquement.



Mais, ces recommandations ont été considérées pour plusieurs raisons. « La restriction en offre de soins peut résulter à la longue en une aggravation des situations cliniques initiales. De petites lésions qui pouvaient être simplement traitées peuvent s’aggraver et requérir une prise en charge plus complexe », a-t-il constaté.



Recommandations



« Pour éviter l’encombrement des centres de soins dentaires, le patient doit si possible se rendre aux soins sans accompagnants. Si la personne doit impérativement être accompagnée, qu’il le soit alors par une seule personne. Une fois sur place suivez les directives du personnel soignant ou du personnel d’accueil », a-t-lancé. Invitant les patients comme les accompagnants à respecter les mesures barrières à l’intérieur des salles d’attentes ou des salles de soins.