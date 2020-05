Covid-19/situation du jour : Ce qu’on sait des 64 nouveaux cas positifs

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé, ce lundi, 64 cas positifs au coronavirus. En dehors de Touba (4), Fatick (1) et Tambacounda (4), tout le reste provient des districts de Dakar : Dakar-Ouest (6), Dakar-Sud (13), Dakar-Centre (5), Dakar-Nord (17), Guédiawaye (5), Mbao (2), Pikine (1), Rufisque (4), Diamniadio (1) et Keur Massar (1).



Libération Oline