Covid-19: trois (3) nouveaux cas annoncés dont un importé

Communiqué 828/07 Juin

652 Tests

03 Nouveaux cas

01 Cas importé

02 Cas communautaires

04 Guéris

00 Cas grave

00 Nouveau décès

A ce jour 86.140 cas ont été déclarés positifs dont 84.163 guéris 1967 décès 09 sous traitement #Cov19sn

1 482 392 vaccinés» pic.twitter.com/XdgqujynRQ

— Ministère de la Santé et de l'Action Sociale SEN (@santegouv_sn) June 7, 2022



Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a rapporté ce mardi trois nouveaux cas de coronavirus dont un importé au niveau de l'aéroport international de Blaise Diagne, sur 652 tests réalisés, soit un taux de positivité de 0,46%.Le bulletin quotidien du ministère de la Santé d'indiquer que 04 patients suivis dans les services sanitaires ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave ni de décès n’a été enregistré durant ces dernières 24 heures.A ce jour, 86 140 cas ont été déclarés positifs dont 84 163 guéris, 1 967 décédés, et donc 09 sous traitement.Le nombre total de personnes vaccinées est de 1 482 392, à ce jour.