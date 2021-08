Covid-19: un nouveau record de 31 décès et 66 patients en réanimation

Le nombre de personnes décédées suite à la Covid-19 a pris une échelle inquiétante. 31 décès ont été rapportés ce mardi 10 août 2021 par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, lors du point de la situation du jour. D’après le bulletin épidémiologique lu par le directeur de la prévention Dr Mamadou Ndiaye, sur 2208 tests effectués, 336 cas sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 15,22%.



Les cas positifs sont répartis comme suit, 20 cas contacts suivis contre 36 hier (lundi), aucun cas importé et 316 cas issus de la transmission communautaire contre 397 hier.



Ils sont répartis comme suite, 230 cas ont été recensés dans la région de Dakar. L’intérieur du pays dénombre 86 cas.



495 patients suivis déclarés guéris ont été enregistrés ce jour contre 538 (hier) et 66 cas graves pris en charge dans les services de réanimation.



A ce jour 68 348 cas ont été déclarés positifs dont 51 566 guéris 1526 décès 15 255 sous traitement.



Lundi 9 août, 15524 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 1051082.





Aminata Diouf

div id="taboola-below-article-thumbnails">