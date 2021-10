Covid-19Sn - 1 décès supplémentaire et 6 nouveaux cas

Une légère hausse du nombre de cas lié à la pandémie du coronavirus a été notée ce mercredi 13 octobre 2021. Sur 1 648 échantillons effectués, six (6) sont revenus positifs, contre un hier (mardi). Soit un taux de positivité de 0,36%, contre 0,10 hier.



Les six (6) cas répertoriés ce jour sont tous issus de la transmission communautaire dont 2 à Dakar et 4 dans les régions.



5 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris contre le même nombre pris en charge dans les services de réanimation. 1 décès a été enregistré dans les dernières 24 heures.



A ce jour, 73 848 cas ont été déclarés positifs depuis le 02 mars 2020, dont 71 950 guéris, 1 869 décédés, et donc 28 patients encore sous traitement.



Par ailleurs, 1.275.808 de personnes ont au moins reçu une dose du vaccin anti Covid-19 au Sénégal depuis le début de la campagne de vaccination.