Covid-19Sn - 2 décès supplémentaires, une légère hausse des nouvelles contaminations (10) et 6 cas graves

Le Sénégal renoue avec les cas de décès liés à la Covid-19. Ce mercredi 06 octobre, 2 nouveaux décès ont été enregistrés dans le bulletin quotidien du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Les nouvelles contaminations ont aussi connu une légère hausse. 10 cas positifs ont été recensés contre 4 hier, mardi, sur 1649 tests effectués. Soit un taux de positivité de 0,60%.



Il s’agit de 0 cas contact et les 10 cas sont tous issus de la transmission communautaire. Dakar en totalise 5, tandis que les autres régions du pays en comptent 5.



13 patients suivis dans les domiciles et centres de traitement ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Par contre, les cas graves ont baissé ce jour. Ils sont au nombre de 6 contre 11 hier.



A ce jour au Sénégal, 73 816 cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés depuis le 02 mars 2020, dont 71 901 guéris, 1862 décédés et donc 52 patients encore sous traitement.



Selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale, 1.263.844 personnes ont été vaccinées au Sénégal depuis le début de la campagne de vaccination.