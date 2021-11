Covid-19Sn: 3 nouvelles contaminations dont 1 cas importé, enregistrés ce mercredi

Et de deux ! Un nouveau cas importé a été enregistré ce mercredi à l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass (AIBD) comme c’était le cas hier, mardi. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé, dans son bulletin épidémiologique de la pandémie du coronavirus, 3 nouvelles contaminations sur les 1580 tests réalisés, soit un taux de positivité de 0,19%.



Les 2 autres cas positifs sont issus de la transmission communautaire et sont répartis comme suit: un (1) dans la région de Saint-Louis et un (1) dans la région de Thiès.



03 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. Deux (2) cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n’a été enregistré dans les dernières 24 heures.



À ce jour, le Sénégal compte 73.945 cas confirmés de Covid-19 depuis le 02 mars 2020, dont 72.051 guéris, 1881 décès et donc 12 sous traitement.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale indique ce vendredi que depuis le début de la campagne de vaccination, 1 304 354 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin anti Covid-19.