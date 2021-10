Covid-19Sn : 4 nouvelles contaminations, aucun décès, 10 cas graves

Depuis quelques jours, une forte baisse du nombre de cas quotidiens est notée. Ce mardi, 4 nouvelles contaminations ont été enregistrés contre 2 hier, lundi, sur 1411 tests effectués.



Il s’agit de 0 cas contact et de 4 cas qui sont tous issus de la transmission communautaire.



Aucun décès supplémentaire lié à la maladie à coronavirus n’a été enregistré lundi. Aussi, 10 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.



La barre des malades sous traitement est passée en dessous des 100 après les 18 patients contrôlés négatifs hier et déclarés guéris. Il ne reste que 57 malades actuellement sous traitement.



A ce jour le Sénégal a enregistré 73 806 cas confirmés de Covid-19 depuis le 02 mars 2020, dont 71 888 guéris 1860 décès.



Selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale, 1.262.548 personnes ont été vaccinées au Sénégal depuis le début de la campagne de vaccination.