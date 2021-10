Covid-19Sn : Aucun cas de décès et la baisse significative des nouvelles contaminations se poursuit

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait le point quotidien de la pandémie de Covid-19 au Sénégal ce lundi 04 octobre 2021.



Sur 1411 Tests effectués, 2 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 0,14%. Il s’agit de 0 cas contact et les 2 cas sont issus de la transmission communautaire.



Aucun décès supplémentaire lié à la maladie à coronavirus n’a été enregistré dimanche. Aussi, 11 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.



La barre des malades sous traitement est passée en dessous des 100, après les 16 malades patients contrôlés négatifs hier et déclarés guéris. Il ne reste que 71 malades actuellement sous traitement.



A ce jour au Sénégal, 73 802 cas confirmés de Covid-19 été enregistrés depuis le 02 mars 2020, dont 71 87 guéris 1860 décès.



Selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale, 1.259.187 personnes ont été vaccinées au Sénégal depuis le début de la campagne de vaccination.