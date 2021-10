Covid-19Sn : Aucun décès enregistré, 3 nouvelles contaminations annoncés ce lundi

Au Sénégal, la Covid-19 a fortement baissé. Le ministère de la Santé et de l'Action qui a fait le point épidémiologique de la pandémie, a annoncé 3 nouvelles contaminations ce lundi 25 octobre 2021, sur 1153 échantillons. Soit un taux de positivité de 0,26%.



Aucun cas contact n’a été enregistré ce jour. Tous les 3 nouveaux cas sont issus de la transmission communautaire et sont répartis comme suit : 2 à Dakar et 1 dans la région de Tambacounda.



1 patient suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, contre 3 hier. Deux (2) cas graves sont pris en charge dans les centres de traitement. Aucun décès n’a été enregistré.



D’après les chiffres du ministère de la Santé, le Sénégal a enregistré 73 896 cas positifs, depuis le 2 mars 2020, dont 71 994 guéris, 1 878 décédés, et donc 23 patients encore sous traitement.

Par contre, depuis février dernier, seules 1.284.720 personnes ont été vaccinées.