Covid-19Sn : aucun cas de décès et 5 nouvelles contaminations

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait le point quotidien de la situation épidémiologique au Sénégal, ce mercredi 14 octobre 2021. Sur 1453 échantillons effectués, cinq (5) sont revenus positifs, contre six (6) hier (mardi). Soit un taux de positivité de 0,34%, contre 0,36 hier.



Les cinq (5) cas de Covid-19 répertoriés ce jour sont tous issus de la transmission communautaire dont 3 à Dakar et 2 dans les régions.



9 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris contre le même nombre pris en charge dans les services de réanimation. Par contre aucun cas décès n’a été enregistré dans les dernières 24 heures.



A ce jour, 73 853 cas ont été déclarés positifs depuis le 02 mars 2020, dont 71 959 guéris, 1 869 décédés, et donc 24 patients encore sous traitement.



Par ailleurs, 1.276.876 de personnes ont au moins reçu une dose du vaccin anti Covid-19 au Sénégal depuis le début de la campagne de vaccination.