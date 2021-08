Covid-19Sn: l’ASAS demande à ce que l’oxygène soit décentralisé dans les centres de santé

Avec la 3e vague de la pandémie à coronavirus, les centres de santé sont devenus des hôpitaux de circonstances pour les patients. De ce fait, l’ASAS AND GUEUSSEUM demande à ce que l’oxygène soit décentralisé dans ces centres de santé afin d’aider à sauver des vies. Pour ce faire, elle appelle à plus de rigueur dans les critères de l’approvisionnement en oxygène avec un cahier de charges intégrant tous les critères pertinents de volume et de qualité.



Elle a également insisté sur l’approvisionnement urgent en vaccins, non seulement pour ceux qui attendent désespérément leur seconde dose mais aussi pour celles et ceux qui, avec le variant delta augmentent la cible vaccinale du fait de leur vulnérabilité au nombre.



L’ASAS AND GUEUSSEUM réclame le repositionnement du Programme Elargi Vaccinale (PEV) accompagné d’une intense campagne afin d’amener les populations qui, jusque-là sont réticents aux vaccins. Dans une perspective de souveraineté sanitaire, elle invite l’Etat à faire redémarrer l’usine de production de médicament et de consommation pharmaceutique « car on ne sait jamais ce qu’il adviendra avec ces variants et la tension mondiale sur les médicaments »



L’ASAS AND GUEUSSEUM n’a pas manqué de saluer les récentes instructions de l’Etat concernant le renforcement de la fourniture optimale en oxygène par l’achat de nouveaux de générateur et la réquisition des fournitures de gaz en appoint. Elle a également salué la décentralisation des tests et leur production par l’Institut Pasteur.