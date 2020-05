Covid-19sn: Tout savoir sur le test falsifié intitulé "Uni-GoLdtm HIV" dont parlait le Dr Khémesse Ngom Ndiaye

Test de dépistage rapide du VIH falsifié circulant dans les régions OMS des Amériques et de l'Afrique. Cette alerte produit médical concerne un dispositif médical de diagnostic in vitro (DIV) pour dépister le virus d'immunodéficience humaine (VIH) confirmé comme falsifié, circulant en Guyane et au Kenya.Au moins 8240 tests rapides du VIH-1/2 falsifiés ont été distribués en Guyane – cette information est parvenue à l’OMS au travers son système mondial de surveillance et de suivi des produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés. Ces versions falsifiées des test rapides étaient disponibles au niveau des utilisateurs finaux. Le produit falsifié imite le test rapide Uni-Gold ™ HIV et prétend être fabriqué par Trinity Biotech plc. D’autres notifications reçues ensuite indiquent que le même produit falsifié circule également au Kenya.Uni-Gold ™ HIV est un test de diagnostic rapide à usage unique. Il s’agit d’un test immunologique pour la détection qualitative des anticorps anti-VIH-1 et VIH-2 dans le sérum, plasma et sang total. Uni-Gold ™ HIV est conçu pour être utilisé dans les lieux de soins pour aider au diagnostic d'infection par le VIH-1 et le VIH-2.La stratégie de dépistage de l'OMS recommande trois résultats pour confirmer le statut séropositif VIH d’un patient. L'utilisation de ce test falsifié Uni-Gold ™ HIV, objet de l'alerte OMS n °2 de 2020, est susceptible de retarder le diagnostic de séropositivité.

Tableau 1 : Détails spécifiques au produit falsifié Uni-Gold ™ HIV, faisant l’objet de l'alerte produit médical OMS n°2 de 2020