Covid-19sn : la tendance baissière se poursuit avec 26 nouveaux cas et 140 sous traitement

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté vendredi encore 26 nouvelles contaminations au coronavirus, sur 1257 tests réalisés au cours des dernières 24h. Cela confirme la tendance baissière notée depuis quelques semaines.



Cinq (5) cas contacts suivis et-vingt-un (21) contaminations causées par la transmission communautaire, dont quinze (15) cas dans la région de Dakar et six (6) dans les autres régions du pays, ont été dénombrés.



Au total, 37 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris alors que cinq (5) cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun cas de décès n’a été signalé sur l’ensemble du territoire national.



Depuis l’apparition de la pandémie au Sénégal, en mars 2020, le pays a recensé 85.521 cas de coronavirus. 83.422 ont été depuis recouvré la santé, d’après les données du ministère de la Santé et de l’Action sociale.



La maladie a déjà causé 1958 décès, et 140 personnes sont encore sous traitement. A ce jour, le Sénégal a fait vacciner 1 436 481 personnes contre le Covid-19.