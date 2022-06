Covid-19sn: une hausse des nouveaux cas de contamination notée ces derniers jours

Les nouveaux cas de contamination liés à la covid-19 repartent en hausse. Après avoir rapporté 16 mercredi, le ministère de la Santé et de l’action sociale a annoncé 20 nouveaux cas ce jeudi, sur 1275 tests réalisés.



Ces 20 nouvelles contaminations sont toutes issues de la transmission communautaire. Elles sont réparties comme suit : 17 dans le département de Dakar, 2 dans d’autres régions et un cas dans le département de Rufisque.



Dix (10) malades ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Pas de décès ni de cas graves enregistrés durant ces dernières 24 heures.



A ce jour 86.325 cas ont été déclarés positifs dont 84.322 guéris 1 968 décès 34 sous traitement. Le nombre de personnes vaccinées contre le coronavirus est de 1 488 563, selon le ministère de la Santé.