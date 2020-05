Covid_19 - Abdoul Mbaye invite Macky Sall à penser à la reprise de la croissance économique du Sénégal

L'économie sénégalais durement frappée par l’Etat d’urgence et le couvre-feu, est dans la tourmente.



Quelle proposition pour le système économique et social sénégalais qui est soumis à rude épreuve en raison de la pandémie du Covid-19 ? Abdoul Mbaye invite le président à Macky Sall a penser à la reprise de la croissance économique du Sénégal.



"La réflexion sur le redémarrage des activités économiques et sociales post état d’urgence au Sénégal ne peut plus attendre. En l’absence d’initiatives de l’Etat, les acteurs concernés doivent se retrouver. Professionnels du tourisme, il est temps. Au delà des aides pour survivre les saisons immédiates à venir souffriront de déplacements contrôlés et limités des touristes en provenance d’Europe. Il faut rapidement mettre en place un système de promotion et d’accueil des touristes nationaux et africains comme nous l’avons proposé au Chef de l’Etat par courrier rendu public", peut-on lire sur note publiée sur sa page Facebook.