#Covid_19 - Les personnes asymptomatiques qui ne sont pas concernées par la prise en charge extra-hospitalière

Le ministère de la Santé et de l'action a annoncé ce jeudi 7 mai 2020 de nouvelles mesures dans la prise en charge des malades atteints de Covid-19. La Directrice de la Santé publique Marie Khémesse Ngom Ndiaye a informé, lors du point du jour, que la prise en charge extrahospitalière "concerne toute personne testée positive âgée de moins de 50 ans et ne souffrant d'aucune maladie chronique et ne présentant aucun signe de la maladie à Coronavirus".



Ce qui veut dire que les personnes âgées de 50 ans ou plus et celles qui souffrent de maladies comme l'Asthme, l'Hypertension artérielle, le Diabète... ne vont pas être prises en charges dans les trois centres réservés aux patients asymptômatiques. Elles seront automatiquement traitées dans les hôpitaux du fait de leur exposition sensible à la maladie de Covid-19.