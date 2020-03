Covid19 - Macky Sall annonce un fonds de riposte de 1000 milliards FCFA qui sera alimenté par l’Etat et les bonnes volontés

Dans son adresse à la nation, Macky Sall a annoncé un Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du coronavirus Force-Covid-19, qui sera doté de 1000 milliards de FCFA. Ce fonds sera alimenté par l’Etat et toutes les bonnes volontés.



« Pour en atténuer l’impact, j’ai créé un Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du COVID19, FORCE-COVID-19, qui sera doté de 1000 milliards de FCFA. Ce Fonds sera alimenté par l’Etat et toutes les bonnes volontés », a déclaré le président de la République.



Il a lancé un appel « à tous, au secteur privé et aux partenaires bilatéraux et multilatéraux, afin qu’ils apportent leur soutien au FORCE-COVID-19 », soulignant que « les ressources du Fonds serviront entre autres, à soutenir les entreprises, les ménages et la diaspora ».



Une enveloppe de 50 milliards sera consacrée à l’achat de vivres pour l’aide alimentaire d’urgence. Sall a promis que des mesures fiscales générales et spécifiques seront également prises en soutien aux entreprises.



Il a annoncé qu’au titre des mesures générales, il sera accordé une remise partielle de la dette fiscale constatée au 31 décembre 2019 due par les entreprises et les particuliers, pour un montant global de 200 milliards.



Par ailleurs, Macky Sall a promis des mesures spécifiques qui bénéficieront aux secteurs les plus affectés par la crise du Covid-19, en particulier l’hôtellerie, la restauration, le transport et la culture.



« Ces mesures seront également étendues à la presse, compte tenu des changements induits dans 11 ses grilles de programme et du rôle de service public qu’elle joue dans le contexte de la crise », a dit Macky Sall, assurant que les ministres en charge des Finances et de l’Economie prendront les dispositions nécessaires à l’application de ces mesures.