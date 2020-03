Covid_19: Macky demande l'effacement de la dette de l'Afrique

L'Afrique a l'image du monde est gravement atteinte par la Pandémie du Covid-19 qui va durablement impacter son économie.

— Macky Sall (@Macky_Sall) March 25, 2020



La pandémie de Covid-19 a sérieusement atteint l'économie mondiale. Aucun pays n'est actuellement épargné par les conséquences de la propagations du virus. A l'échelle internationale, toutes les politiques ont été réadaptées pour garantir la survie de l'Homme.Et ce contexte n'épargne guère les pays sous-développés ou en développement. C'est peut-être la raison pour laquelle le chef de l'Etat sénégalais a demander aux institutions internationales et autre partenaires bilatéraux et multilatéraux d'effacer la dette de l'Afrique."L'Afrique a l'image du monde est gravement atteinte par la Pandémie du Covid-19 qui va durablement impacter son économie. Je demande à nos partenaires Bilaléraux et Multilatéraux d'accompagner la résilience du continent africain, en annulant sa dette", a-t-il écrit sur son compte Twitter.