Covid19 : Moderna annonce un vaccin encore plus efficace que celui de Pfizer

Moderna entend reprendre la pole position à Pfizer dans la course au vaccin contre la Covid-19. Une semaine tout juste après les annonces prometteuses du géant américain quant à l'efficacité de son traitement développé avec BioNtech, la biotech américaine dirigée par le marseillais Stéphane Bancel contre-attaque et publie des résultats préliminaires encore plus fracassants.



Moderna affirme en effet que son candidat vaccin à base d'ARN Messager est efficace à 94,5 %. C'est mieux que les résultats présentés par Pfizer. Ces résultats préliminaires proviennent de son essai clinique de phase III, « comprenant plus de 30.000 personnes » et réalisé aux Etats-Unis, « en association avec l'Institut américain de la santé (NIH) et la Barda (l'autorité américaine pour la R & D avancée dans le domaine biomédical, NDLR) », précise le communiqué.



Aucun cas de Covid sévère observé

Ces résultats préliminaires interviennent après le suivi de 95 cas de patients de l'essai clinique infectés par la Covid-19. Parmi eux, 90 l'ont été dans le groupe sous placebo et seulement 5 dans celui recevant le candidat vaccin de Moderna répondant au nom de code : mRNA-1273. Les 95 participants contaminés incluent « 15 personnes de plus de 65 ans et 20 personnes de différentes communautés » (latinos, afro-américains, américains d'origines asiatiques…).



Avec Les Echos