Du sport au crime : le « Simol », le nouveau type d'agression qui sème la terreur à Dakar

Économique, parce que les commerçants ferment leurs boutiques les jours de combat, les plus tenance baisse les rideaux dès la fin des combats, paralysant l'activité. Social, car face à ces violences, les gens ont tendance à stigmatiser la lutte sénégalaise, pourtant facteur de cohésion.

Les autorités pointent du doigt une frange de la jeunesse désœuvrée qui utilise la logistique des supporters « cars rapides, Ndiaga Ndiaye » pour se déplacer. D’autres même à pied en bandes organisées pour commettre des razzias rapides avant de se fondre dans la foule.Face à l'indignation populaire, le gouvernement a durci le ton. En décembre 2025, une opération « coup de poing » a mené à l'interpellation de dizaines d'individus à Dakar. Plus récemment, le 6 janvier 2026, l'arrestation d'un lutteur professionnel impliqué dans ces violences a marqué un tournant. L’État sonne l'alarme sur l'impunité au sein même du milieu sportif. Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Me Bamba Cissé, a annoncé hier, sa détermination à agir, lors d'une conférence à l'Institut de Défense du Sénégal (IDS). Il a insisté sur l’importance d’une réaction rapide et ferme contre les auteurs de ces agressions. Une enquête approfondie sur les incidents récents, sera lancée, tandis que les forces de l’ordre seront mobilisées pour assurer la protection du public lors des événements. «Les auteurs de simol doivent être identifiés et sanctionnés sans délai».3. Psychologique, parce que le sentiment d'insécurité grandit. Les riverains des arènes disent avoir peur de sortir les soirs de combats de lutte.Le « Simol » est le symptôme d'une dérive où la passion sportive est prise en otage par la délinquance. Si la réponse policière est nécessaire, elle devra s'accompagner d'un encadrement plus strict des écuries et d'une réflexion sur l'insertion de ces jeunes pour éviter que l'arène ne devienne le berceau d'une nouvelle criminalité.