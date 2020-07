Covid19: "On peut penser que la maladie va amorcer une descente dans quelques semaines" (Dr Mamadou Ndiaye)

Le Dr Mamadou Ndiaye, Directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'action sociale a soutenu qu'on peut penser que la maladie à coronavirus va "amorcer une descente dans quelques semaines", dans une interview avec L'Observateur.



A la question de savoir s'il faut s'attendre à une augmentation des cas, Dr Ndiaye de répondre. : Non, mais cette attitude des personnes devrait coïncider avec une chute de l'allure de la maladie, le comportement qu'a la plupart des gens doit coïncider avec le fait que la maladie va chuter. Mais si tel n'est pas le cas et que les mesures édictées ne sont pas respectées, et les cas risques d'augmenter".



Dr Ndiaye espère actuellement que l'épidémie ne va pas prendre des allures inquiétantes. Compte tenu de ce qui se passe actuellement, "on peut penser que la maladie va amorcer une descente dans quelques semaines peut-être".



A ce jour, le Sénégal compte 8.014 cas confirmés, dont 5.381 guéris, 145 décédés, et donc 2.487 malades sous traitement.