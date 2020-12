Covid_19 Sénégal: 4 nouveaux décès, 104 nouveaux cas, 588 malades sous traitement

Le Sénégal a repris le flirt avec la barre des 100 cas/jour en moyenne. Une tendance haussière qu'on avait surtout remarqué aux mois de juillet, août et septembre derniers. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui a fait le point sur la situation épidémiologique de ce samedi 12 décembre 2020 a annoncé 104 nouveaux cas positifs (sur 1328 tests effectués) et 4 décès supplémentaires. Le taux de positivité est de 7,83%. 42 cas contacts suivis par les services sanitaires ont été dénombrés et 62 autres issus de la transmission communautaire.



Ces derniers sont signalées dans localités suivantes : Matam (5), Dakar Plateau (4), Maristes (4), Touba (4), Hlm (4), Mamelles (3), Saint Louis (3), Rufisque (3), Dahra (2), Almadies (2), Fatick (2), Liberté6 (2), Mbao (2), Sicap Mbao (2), Cité mixta (1), Derklé (1), Fass (1), Guédiawaye (1), Kaolack (1), Keur Massar (1), Grand Yoff (1), Grand Dakar (1), Mermoz (1), Liberté1 (1), Liberté2 (1), Mbour (1), Ouakam (1), Ourossogui (1), Point E (1), Sacrée Coeur3 (1), Niarry Tally (1), Ngor (1) Ouest Foire (1) et Sebikhotane (1).



Aucun cas importé n'a été signalé provenant de l'aéroport ou des frontières.



Le directeur de la prévention docteur Mamadou Ndiaye a également annoncé la guérison de 44 patients qui étaient sous traitement et 13 cas graves admis en réanimation.



A ce jour le Sénégal compte 17. 061cas déclarés positifs, dont 16. 059 guéris, 349 décédés, 588 malades sous traitement.