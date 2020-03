Covid_19 à Thiès: un célèbre investisseur testé positif, 200 cas contacts annoncés par le Gouverneur

Le Coronavirus s'est bien installé dans la ville Thiès, située à 70 km de Dakar. En moins de 48 heures, le nombre de cas contaminés est passé de sept (7) à plus quinze (15). Parmi ces personnes atteintes, un important fournisseur.



Ce dernier, propriétaire de deux grosses infrastructures qui emploient et reçoivent beaucoup de personnes, a été contaminé par sa nièce, informe le journal « Les Echos ».



Selon le gouverneur de région, Mouhamadou Moustapha Ndao, qui a fait face à la presse, mercredi, le nombre de cas contacts est de deux cent (200). « Nous avons eu des cas communautaires et on ne sait pas qui les a contaminés. Cela veut dire que le virus circule dans la ville. Si les autres prennent des mesures, nous devons faire le double », a-t-il lancé.