Covid_19: le Sénégal applique la réciprocité par rapport aux restrictions aériennes de certains pays

Le Sénégal va appliquer la réciprocité par rapport aux restrictions de certains pays dû au coronavirus. La présente circulaire du ministère du Tourisme a pour objet de déterminer les conditions de prise de trafic par les compagnies aériennes autorisées à exploiter des services aériens à destination du Sénégal. Elle abroge et remplace la circulaire Nº1215 MTTA/SG du 14 juillet 2020.



Les compagnies aériennes dont les programmes d'exploitation ont été approuvés par l'Autorité de l'Aviation civile ou qui disposent d'une autorisation ponctuelle ne sont autorisées à embarquer que les passagers qui remplissent les conditions ci-après renseigne la note du département de Alioune Sarr.



"Le passager doit être résident d'un pays qui ne figure pas sur la liste des pays dont les résidents sont affectés par une restriction temporaire de déplacement non essentiel vers le Sénégal", explique le document.



Et en cas de transit au Sénégal, le passager doit remplir les conditions requises et publiées par le pays de destination.



Lorsque des restrictions temporaires de déplacements continuent de s'appliquer à un pays tiers, les catégories de personnes ci-après, sont exemptées de la restriction de déplacement, indépendamment de l'objet du déplacement: "les ressortissants des Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Quest Africaine (UEMOA) ou de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)".



Liste des pays dont les ressortissants font l'objet d'une restriction temporaire de déplacement au Sénégal



Afrique



Tous pays appliquant une restriction pour le déplacement des ressortissants du Sénégal.



Amérique



- Tous pays appliquant une restriction pour le déplacement des ressortissants du Sénégal.



Asie



- Tous pays appliquant une restriction pour le déplacement des ressortissants du Sénégal.



Europe



Tous pays appliquant une restriction pour le déplacement des ressortissants du Sénégal à l'exception des pays membres de l'Union Européenne.



Les ressortissants des Etats membres de l'Union Européenne (UE);



Les ressortissants de pays tiers régulièrement établis au Sénégal et détenteurs d'une carte de séjour délivrée par les services compétents de la République du Sénégal : les voyageurs ayant une fonction ou des besoins essentiels.