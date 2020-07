Covid19 : le traitement à base d’artémisia validé par le comité scientifique sénégalais

Le Sénégal dispose désormais d’un protocole de recherche sur la covid19 organic pour un traitement préventif et curatif contre le coronavirus. Selon des informations de ‘Soure A’, le Comité scientifique sénégalais a délivré un quitus pour l’utilisation de l’artémisia et bientôt les essais cliniques vont démarrer.



« La difficulté de l’industrie pharmaceutique locale ne sera pas seulement d’avoir les investissements. Il y a aussi les matières premières et les brevets. Aujourd’hui quand vous regardez autour de nous, beaucoup de médicaments sont en train d’être testés pour soigner la covid19 », a dit Dr Annette Seck, directrice de la Pharmacie nationale d’approvisionnement.



Selon elle, la question qui devrait être posée est de savoir si c’est médicament seront accessibles. Le remdevisir qui est un antiviral fait l’objet de toutes les attentions des Etats-Unis. Mais quand on regarde le prix, c’est plus de 2000 dollars (plus de 1 million 100 FCFA).



Dr Annette Seck estime qu’il est temps que l’industrie pharmaceutique locale prenne son destin en main, invitant à travailler sur les molécules simples qui ont fait leurs preuves.