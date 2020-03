Covid19: les Évêques du Sénégal invitent les fidèles catholiques à participer massivement à l’effort de solidarité

Les Pères Évêques du Sénégal invitent les fidèles du Christ, filles et fils de l’Église Catholique, vivants au Sénégal et dans la diaspora à participer massivement à l’effort de solidarité suscitée par le Président de la République, Macky Sall. Ceci, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus qui a fait, à ce jour, 142 contaminations dont 27 guéries et 115 sous traitement.



« Il est vrai que notre Église participe déjà à cette lutte nationale, à travers nos Postes de santé Privés Catholiques et la Caritas, sans compter toute la sensibilisation qui se fait dans nos communautés », ont rappelé d’emblée, les Pères Évêques du Sénégal, dans un communiqué.



« Néanmoins, ont-ils souligné, il demeure important que chaque fidèle catholique, chaque Association de fidèles, privée ou publique, puisse participer librement et généreusement. Les lieux de collectes des fonds sont déjà indiqués par le ministère de la Santé. A titre d’exemple, nous citons les bureaux du Trésor Public qui sont dans vos localités respectives ».



Ainsi, informe la même source : « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie » (2 Co 9, 7).