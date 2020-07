Covid19 : une Coordination syndicale entame une campagne de sensibilisation pour freiner la prorogation en milieu professionnel

La Coordination des syndicats sénégalais affiliés à l’Internationale des Services Publics (COSA/ISP) composée du SYNPAS, du SAT-SENEAU, du Syndicat des Travailleurs de la Caisse de Sécurité Sociale, du SYNTES, du Syndicat National des Travailleurs des collectivités territoriales, du Syndicat National des Agents de l’Administration Publique (SNAAP) et de la Fédération des Syndicats Autonomes a entamé une campagne de sensibilisation dans les établissements de service public pour freiner la prorogation de la COVID-19 en milieu professionnel.



Les actions de sensibilisation vont se dérouler durant deux semaines à Dakar, Kaolack et Fatick, au centre du Sénégal, informe un communiqué. La COSA se désole cependant du grand relâchement des populations dans l’observation des mesures barrières surtout le port de masques.



La meilleure manière de se protéger étant de respecter les mesures barrières, les syndicalistes lancent un appel à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs à s’impliquer activement dans ce combat qui doit être la seule préoccupation de l’heure. Le port de masques, le lavage des mains avec du savon, le respect la distanciation sociale et protection des personnes vulnérables qui sont les plus exposées..



Les syndicalistes estiment que si l'on considère l'ampleur des perturbations économiques et sociales déjà causées par la COVID-19 au cours des derniers mois, il convient de noter que cela est sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale.

« Et s’il faut regarder la vérité en face par rapport à la situation mondiale actuelle, nous devons admettre qu'une guerre mondiale est déjà en cours, où l'humanité est opposée à un adversaire invisible, le virus, estiment-ils.



L’Organisation internationale du travail (OIT) estime que les pertes de revenus du travail pourraient atteindre 3,440 milliards de dollars et que jusqu’à 35 millions de travailleurs pourraient sombrer dans la pauvreté.



Selon les estimations de l’OMS, la pandémie n’a pas encore atteint le pic et il y’a de fortes probabilités sur l’arrivée d’une deuxième vague, après les déconfinements constatés dans le monde pour des raisons économiques.



Au Sénégal, depuis la découverte du premier cas de COVID- 19 le 02 mars 2020, la situation s’est beaucoup aggravée avec des cas de contamination qui augmentent de jour en jour.