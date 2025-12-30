Gestion du stress en milieu familial : Enda Jeunesse Action mène la sensibilisation à Kolda

Démarrée en janvier 2025, la campagne de sensibilisation sur la gestion du stress en milieu familial à Kolda a pris fin ce lundi 29 décembre par un forum de clôture organisé à l’arène de Doumassou. L’initiative est portée par Enda Jeunesse Action, une organisation engagée dans la promotion de la santé mentale à travers la prévention et l’action communautaire.



Cette campagne s’inscrit dans le combat de Enda Jeunesse Action pour l’amélioration des indicateurs liés à la santé mentale, notamment en milieu familial, où les tensions et le stress ont des répercussions importantes sur le bien-être des individus. Selon la responsable régionale du bureau de Enda Jeunesse Action à Kolda, Madame Coumba Boye Sy, les témoignages recueillis tout au long de la campagne ont mis en évidence les impacts négatifs du stress, particulièrement sur les enfants.



« Pour un rien, les gens déversent leur colère ou créent des tensions. Ces situations impactent souvent les performances scolaires des enfants et peuvent installer les familles dans une insécurité durable si le mal perdure », a-t-elle souligné, insistant sur la nécessité d’une prise de conscience collective.



Animant le forum de clôture, le psychologue conseiller Ibrahima Ndiaye a, pour sa part, mis en garde contre certaines pratiques courantes face au stress. « La décharge émotionnelle que certaines personnes effectuent n’est pas la solution idoine. Il faut plutôt gérer le problème à travers un entretien avec des personnes compétentes », a-t-il recommandé, appelant à une meilleure orientation des familles vers des ressources adaptées.



À travers cette campagne, Enda Jeunesse Action réaffirme son militantisme en faveur d’une santé mentale dite non médicale, axée sur la prévention. Une approche qui vise à limiter la survenue de troubles mentaux ou de dépressions profondes pouvant, dans certains cas, conduire au suicide. L’organisation entend ainsi contribuer à l’instauration d’un climat familial apaisé, facteur essentiel de cohésion sociale et de développement humain.