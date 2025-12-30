Zac Mbao : arrestation d’un individu pour pédophilie et tentative de viol

Le Commissariat d’arrondissement de Zac Mbao (banlieue dakaroise) a interpellé, dimanche 28 décembre 2025, un homme accusé « d’attouchements sexuels et de tentative de viol sur un mineur ».
Les événements se sont déroulés aux alentours de 16 heures. Selon les déclarations de la victime, le suspect l’aurait entraînée dans une chambre avant de la déshabiller de force. Le mis en cause aurait ensuite tenté de pratiquer une pénétration, qu'elle a refusé avant de parvenir à prendre la fuite.
« Alertés, ses parents se sont rendus sur les lieux pour confronter l'individu. À leur vue, le suspect a tenté de s'échapper. Il a finalement été rattrapé et maîtrisé par des jeunes du quartier avant d'être remis aux forces de l'ordre », rapporte la police, sur sa page Facebook.
Conduit au poste de police, l'individu a reconnu avoir emmené l'enfant dans la chambre, tout en niant les faits d'attouchements et de tentative de viol qui lui sont reprochés.
Le suspect a été placé en garde à vue pour « pédophilie, attentat à la pudeur, attouchements sexuels sur mineur et tentative de viol ». Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'agression.
