Coopération sanitaire : vers un nouveau protocole d'accord entre les États-Unis et le Sénégal

Dakar et Washington préparent la signature d'un accord bilatéral dans le domaine de la santé. Prévue pour la seconde quinzaine de janvier 2026, cette entente marque la reprise des investissements américains après une période de suspension de plusieurs programmes de l'USAID.



Le nouveau protocole d'accord, négocié via le Foreign Assistance Hub et l’Ambassade des États-Unis à Dakar, vise trois axes prioritaires dont la lutte contre les menaces des maladies infectieuses, le renforcement de la résilience et de l'autonomie du système de santé sénégalais et la consolidation de la relation diplomatique bilatérale.



Pour la période 2025-2026, selon « L’Observateur », l'investissement américain dans les programmes de santé au Sénégal est estimé à 70 millions de dollars US, soit environ 38,95 milliards FCFA.



Ce protocole intervient alors que le Sénégal ne figurait pas dans la première vague de bénéficiaires de la nouvelle stratégie de santé mondiale américaine intitulée « America First ». Cette phase initiale a déjà vu la signature de huit protocoles d'entente avec neuf autres pays d'Afrique subsaharienne (dont le Kenya, le Rwanda et le Nigeria), représentant un investissement global de 8 milliards de dollars US.

