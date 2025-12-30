Mbour : une femme fait emprisonner son gendre pour un présumé détournement de 7 millions FCFA

A. Samb, un plombier, habitant à Mbour (Petite-cote/Ouest) est détenu depuis début décembre, après une plainte de sa belle-mère, M. Fall. Cette dernière l’accuse de "détournement d’argent estimé à 7 millions de F CFA". Son procès a eu lieu et le verdict est attendu ce mardi 30 décembre.



D’après «L’Observateur», l’affaire tire sa source dans une collaboration commerciale entre les deux protagonistes, depuis 2021. Après une première collaboration qui s’est soldée par un «succès» dans la vente de moutons de Tabaski, M. Fall a remis 7 millions FCFA à A. Samb, pour qu’il diversifie les activités en vendant du foin, en 2023.



Les problèmes ont surgi au moment de dresser le bilan financier. Quand la belle-mère a demandé à son beau-fils de lui restituer son capital, conformément aux termes de leur l’accord, celui-ci a affirmé que l’entreprise serait en faillite. «Il a expliqué que la quasi-totalité du stock avait été endommagé par les premières pluies de l’année, entrainant une mévente», rapporte le journal.



Après avoir attendu pendant deux (02) ans les promesses de remboursement de son beau-fils, M. Fall s'est résolue à porter une plainte au commissariat central de Mbour. Interpellé et incarcéré, A. Samb a reconnu les fais et plaidé «un manque d’expérience commerciale et des conditions de stockage inadéquates».



Lors du procès, le procureur a dénoncé un comportement «déloyal» et la «mauvaise foi» du beau-fils, avant de demander «l’application stricte de la loi».