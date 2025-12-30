Meurtre de Bintou Guèye : son mari placé sous mandat de dépôt, les parents du suspect sous contrôle judiciaire

La brigade de gendarmerie de la zone franche industrielle de Mbao (banlieue dakaroise) continue ses enquêtes sur la mort de Bintou Guèye. P.M. Diop, suspecté d’avoir tiré mortellement sur son épouse Bintou Guèye, a été placé sous mandat de dépôt, pendant que ses parents sont sous contrôle judiciaire. L’ami du principal suspect, quant à lui, hérite du bracelet électronique.
D’après le journal L’Observateur, dans la publication de ce mardi, l’incrimination «d’homicide involontaire» reprochée à P.M. Diop a été requalifiée en «meurtre», parce que «le parquet semble convaincu que son explication où il avait soutenu avoir tiré une balle involontaire sur son épouse, ne tient pas la route».
Dans ses investigations, la gendarmerie suspecte l’ami et les parents de P.M. Diop «d’avoir fait disparaitre des éléments matériels, dont un téléphone, qui auraient pu aider à élucider» la morte violente de Bintou Guèye.
