Covid_19Sn - Diouf Sarr remonte au créneau pour annoncer 127 nouveaux cas, 2 autres décès et 532 malades sous traitement

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr est monté lui-même au créneau ce vendredi 11 décembre pour faire le point quotidien de la situation de la pandémie de Covid-19 au Sénégal à la place du Dr Mamadou Ndiaye, Directeur de prévention.



D'emblée, le ministre a rappelé aux Sénégalais, comme hier, lors de la deuxième séance du "Gouvernement face à la presse", la "nouvelle situation" : l’augmentation des cas de contamination, le relâchement noté dans le respect des mesures barrières et l'implication des communautés face à cette nouvelle vague.



Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a, par la suite, fait la lecture du communiqué de la situation. Informant, ce vendredi 11 décembre 2020 que " sur les 1397 tests effectués, 127 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 9, 09 %".



Ces cas sont répartis comme suit : 64 cas contacts suivis par les services sanitaires et 63 issus de la transmission communautaire.

Ces derniers sont localités suivantes : Fatick (6), Richard Toll (6), Dakar Plateau (5), Fann Bel Air (4), Ouest Foire (4), Almadies (3), Memoz (3), Saint Louis (3), Kaolack (2), Mamelles (2), Médina (2), Ngor (2),Ouakam (2), Pikine (2), Amitié (1), Cité Keur Gorgui (1), Dahra (1), Diakhao (1), Guédiawaye (1), Hlm (1), Grand Médine (1), Hlm Grand Yoff (1), Kébémer (1), Liberté 6 (1), Louga (1), Niarry Tally (1), Sacré Coeur 3 (1), Sandaga (1), Sangalkam (1), Touba (1), Yarakh (1) et Yoff (1).



Aucun cas importé n'a été signalé provenant de l'aéroport ou des frontières.



L'autorité en charge de la Santé et l'Action Sociale a également annoncé la guérison de 65 patients qui étaient sous traitement et 14 cas graves admis en réanimation.



Deux (2) décès ont été enregistrés.



A ce jour le Sénégal compte 16.893 cas déclarés positifs, dont 16. 015 guéris, 345 décédés, 532 malades sous traitement.