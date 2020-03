Covid_19sn: Barthelemy Dias met 100 millions de Fcfa à la disposition de sa commune

Barthelemy Dias, le maire de Mermoz-Sacré-cœur félicite le gouvernement pour les initiatives qu’il a prises pour contenir la propagation du Covid-19, et assure de son soutien contre cette pandémie. Ainsi, il met à la disposition de sa commune une enveloppe de 100 millions frnac Cfa répartie comme suit :



- 50 millions en denrées alimentaires

- 17 millions en équipement de protection individuelle pour la population

- 3 millions de subventions aux postes de santé

- 5 millions en équipements pour les postes santé

- 15 millions Fcfa en espèce pour les retraités, les couches défavorisées et les chômeurs

- un soutien en nature aux services d'hygiène et au commissariat de Dieuppeul.



Estimant que le combat contre le coronavirus ne sera gagné que dans l’unité, Barthlémy Dias prône « plus de solidarité, plus de responsabilité dans les attitudes et comportements », dans une vidéo posté sur sa page Facebook.