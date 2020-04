Covid19sn : Dr Cheikh Saadbou Sokhna prône le dépistage communautaire pour traquer les cas asymptomatiques

Le Dr Cheikh Saadbou Sokhna, directeur de recherches à l’institut de recherche et de développement (Ird) de Dakar, estime que le dépistage communautaire est la meilleure stratégie pour endiguer le virus, dans un entretien avec L’Observateur.



Il était l’un des premiers à déplorer le nombre de tests faits par jour. Aujourd’hui, l’histoire semble lui donner raison. « Depuis une semaine, le nombre de tests a augmenté au Sénégal. Ce serait seulement des dépistages massifs par sondage, qui permettrait d’avoir une idée. A défaut de cela, il faut faire un dépistage ciblé autour des cas communautaires, comme ce qui a été fait à l’école 24 de Wakhinane Nimzatt, qui a été fermée par la suite », a dit Dr Cheikh Saadbou Sokhna.



« C’est ce qu’on appeler un dépistage communautaire. C’est la stratégie offensive pour traquer et dénicher les cas asymptomatiques au sein des communautés notamment des les « clusters », qui concentrent actuellement la maladie (Dakar et sa région, Touba, Louga, Goudiry, Ziguinchor). Les cas communautaires sont presque répartis dans toutes les communes du pays, ce qui montre que le virus circule beaucoup, sinon il n’y aurait pas de cas communautaires », a-t-il ajouté.



Les cas communautaires continuent de se propager et inquiètent les Sénégalais, surtout ceux habitant dans la banlieue de Dakar. Le cumul des chiffres du ministère de la Santé font état de 89 cas communautaires, à la date d’hier lundi.