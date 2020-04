Covid_19sn - Niarry Tally, la populaire enregistre un cas communautaire

Il n'y a eu qu'un seul cas communautaire déclaré par le ministère de la Santé et de l'Action sociale ce mardi 28 avril 2020. Et il est à situé dans le quartier très populaire de Niary Tally (Dakar). Ces dernières semaines les cas issus de la transmission communautaire se comptaient par dizaine dans différentes localités. Apportant le nombre de ces cas spécifiques et redoutables à 90.



Sur 873 tests réalisés de ce mardi, 87 nouvelles contaminations ont été notées, soit un taux de positivité de 10,4%, dont 86 cas contacts et 1 cas issu de la transmission communautaire.



A ce jour le Sénégal compte 647 cas contacts, 90 cas communautaires, 86 cas importés.