Covid19sn: le nombre de patient sous traitement dépasse celui des cas guéris

#communiqué 54 Du 24 Avril 2020

- 528 échantillons

- 66 nouveaux cas

- 61 cas contacts

- 05 cas communautaires

- 05 guéris

A ce jour 545 cas ont été déclarés positifs dont 262 guéris, 06 décédés , 01 évacué 276 sous traitement #cov19sn pic.twitter.com/HdgQENVhiW

— Ministère de la Santé et de l'Action Sociale SEN (@MinisteredelaS1) April 24, 2020

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait le point de la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal ce vendredi 24 avril 2020. Sur 528 tests réalisés, 66 sont revenus positifs. Il s'agit de 61 cas contacts et de 5 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répartis comme suit: 02 à Touba, 01 à Mbacké, 01 à Pout et 01 à la Médina.Ces 66 nouveaux cas ont fait changer la situation au Sénégal. Alors qu’on était à 257 guéris et 215 sous traitement jeudi, le nombre de patients sous traitement vient de dépasser celui des cas guéris ce vendredi. A ce jour, 545 cas ont été déclarés positifs, dont 262 guéris, 6 décès, 1 évacué, donc 276 sous traitement. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a également annoncé la guérison ce vendredi de 5 malades qui étaient sous traitement.