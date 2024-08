Création d'agropoles à Touba : le ministre Sérigne Guèye Diop veut faire de la capitale du mouridisme une ville industrielle

Les nouvelles autorités par la voix du ministre du Commerce et de l'Industrie, Sérigne Guèye Diop ambitionne d'industrialiser la ville de Touba. C'est une révélation du Dr Diop à l'APS, lors d'une visite dans les marchés de Touba. Cette visite avait pour but de constater le niveau d'approvisionnement en produits dans la ville sainte avant le 23 août 2024, jour du Grand Magal de Touba.



“En regardant vers l’avenir, notre vision pour Touba est de l’accompagner vers l’industrialisation pour booster le potentiel économique de la ville et créer des emplois”, a fait savoir le ministre Sérigne Guèye Diop. En revanche, le ministre du Commerce est d'avis que cette industrialisation de Touba devra passer par la création d'agropoles. "Touba, la deuxième ville du Sénégal derrière Dakar mérite d’avoir des zones industrielles", a confié Dr Diop. Pour qui la création de chaînes de valeur dans des secteurs comme l'agriculture contribuera à rendre la ville autonome.



Pour faire de Touba une ville industrielle, le ministre Dr Diop est d'avis qu'il faudra d'abord discuter avec les autorités religieuses et les organisations communautaires de base de la création de zones industrielles. Avec l'industrialisation de la ville de Touba, c'est entre 200 mille et 300 mille emplois qui seront créés se convainc Sérigne Guèye Diop.



Tout au plus, ajoute -t-il, "avec une consommation annuelle estimée entre 250 et 300 milliards de francs CFA, produire 20 à 30 % de ces besoins au niveau local représenterait une avancée majeure dans la création d’emplois et le développement socio-économique de la ville”