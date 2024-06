Crise Bénin-Niger: les deux anciens présidents Thomas Boni Yayi et Nicéphore Soglo en visite à Niamey

Ce sont les services de communication des deux anciens présidents qui annoncent ce déplacement à Niamey ce lundi 24 juin. Il s’agit d’une médiation. Selon le communiqué, Thomas Boni Yayi et Nicéphore Soglo s’y rendent pour « contribuer à rétablir les relations cordiales et fraternelles » entre les deux pays.



Aucun détail sur la durée de leur séjour et sur les détails du programme à Niamey n'a cependant fuité. Le communiqué mentionne des échanges avec les responsables nigériens au plus au niveau, certainement avec les autorités de la junte nigérienne.



Qu'en pensent les autorités béninoises ?

C’est le président Nicéphore Soglo qui avait évoqué le premier l’idée d’une médiation, quelques mois après la crise. Il voulait la mener avec le forum des anciens chefs d’État auquel il appartient avec le nigérian Olusegun Obasanjo. Cela ne s’est pas fait. Ce sera maintenant avec Thomas Boni Yayi, ancien chef d’État et président du parti d’opposition Les Démocrates



Le communiqué ne précise pas si les autorités béninoises sont informées officiellement de cette initiative. On attend aussi de connaître les prochaines étapes après Niamey.