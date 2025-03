Crise à l’est de la RDC: un représentant américain se rend à Kinshasa puis à Kigali

Pendant sa visite de deux jours à Kigali, le républicain et membre du Congrès Dr Ronny Jackson s’est entretenu avec le chef d’État Paul Kagame pour discuter de la « coopération en cours pour promouvoir la paix dans la région », selon un message de la présidence. À la tête du Sous-comité de la Chambre des représentants sur le renseignement et les opérations spéciales, l’ancien médecin de la Maison Blanche et contre-amiral de la Marine à la retraite a également rencontré deux figures de l’appareil sécuritaire rwandais : le ministre de la Défense Juvénal Marizamunda, et le secrétaire général des services de renseignements Aimable Havugiyaremye.



La visite se déroule quelques jours seulement après un premier déplacement à Kinshasa, où le conflit à l’est de la RDC était au cœur des discussions. Ronny Jackson s’est entretenu avec les leaders religieux, mais aussi le chef d’État Félix Tshisekedi, où il a affirmé vouloir travailler pour que la paix revienne dans le pays, selon la présidence, et que les entreprises américaines puissent venir investir en RDC.



Beaucoup parmi les 100 000 déplacés en Ouganda et au Burundi se retrouvent dans une « situation désastreuse »



Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 100 000 personnes fuyant le conflit dans l’est de la RDC ont trouvé refuge en moins de trois mois dans les pays voisins, en Ouganda et au Burundi. Les combats dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu ont poussé les populations à fuir. Mais leur situation pose de nombreux problèmes dans les pays d'accueil, comme l’explique la porte-parole du HCR à Genève Eujin Byun.