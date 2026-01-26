Crise à la RTS : le Synpics et le Synpap montent au créneau contre Pape Alé Niang

Suite et pas fin du bras de fer à la Radiotélévision Sénégalaise (RTS). Face à ce qu'ils qualifient de « dérives managériales », les deux principaux syndicats de la maison, le Synpics et le Synpap, comptent tenir une conférence de presse, mercredi 28 janvier dans l’après -midi, pour dénoncer la « gestion du Directeur général ».



Selon « Libération », les sections locales du Syndicat professionnel des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (Synpics) et du Syndicat des professionnels de l'audiovisuel public (Synpap) ont appelé à une remobilisation générale des troupes.



Les travailleurs de l’audiovisuel public comptent profiter de leur face-à-face avec la presse, pour porter sur la place publique un malaise qui couve depuis plusieurs mois. Au cœur de cette discorde avec Pape Alé Niang, plusieurs points de rupture sont mis en avant par l’intersyndicale, notamment, la « suspension de l'accord, les dérives managériales et la gestion « népotique et nébuleuse ».



Le Synpics et le Synpap entendent alerter les autorités sur des pratiques de favoritisme et un manque de transparence dans la gestion financière et humaine de la société nationale.