Assemblée nationale : El Malick Ndiaye rend hommage à la contribution "capitale" des femmes

Le président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a affirmé ce vendredi l’importance capitale des femmes dans l’édification d’une société équilibrée lors d’une conférence religieuse organisée à l’hémicycle. S'exprimant à l’invitation de l’Amicale des femmes de l’institution parlementaire, Malick Ndiaye a souligné que les femmes sont les véritables garantes de l’éducation et de la protection des cellules familiales, faisant d'elles les piliers indispensables de la stabilité sociale et du développement national. Cette rencontre, placée sous le thème de la contribution de la femme à la construction d'une société équilibrée, s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives de la Journée internationale des droits des femmes.



Pour le président de l'institution parlementaire, soutenir les femmes revient directement à renforcer le système éducatif et à œuvrer pour la pérennité de l’État. Il a particulièrement salué la posture des femmes députées dont le combat quotidien et les plaidoyers constants prouvent, selon lui, qu'elles constituent des modèles d'engagement méritant d'être célébrés en permanence. Malick Ndiaye a insisté sur le fait que l'équilibre de la nation repose sur la capacité des femmes à insuffler des valeurs protectrices au sein de chaque foyer, tout en occupant des responsabilités de haut niveau dans la sphère publique.



De son côté, Anta Sow, présidente de l’Amicale des femmes de l’Assemblée nationale, a rappelé que la mission des élues dépasse largement leurs fonctions législatives puisqu'elles assument pleinement leurs rôles de mères de famille. Elle a précisé que les députées participent activement à la construction du futur à travers l’éducation qu'elles prodiguent et les valeurs qu'elles transmettent à leurs enfants en dehors de l'hémicycle. Madame Sow a conclu son intervention en rendant hommage à la bravoure et au courage de ses collègues qui siègent dans toutes les instances de décision et contribuent de manière dynamique à la bonne marche des travaux parlementaires.