L’Iran affirme avoir détruit 111 drones depuis le début de la guerre américano-israélienne

L’Iran a affirmé vendredi que ses défenses aériennes avaient détruit 111 drones depuis le début de la guerre impliquant les États-Unis et Israël, selon un communiqué du Corps des Gardiens de la révolution islamique.

Le communiqué, relayé par IRNA, l’agence de presse officielle iranienne, indique qu’un drone MQ-9 armé a été intercepté et détruit au-dessus de Firuzabad, dans la province de Fars, tandis qu’un autre drone a également été abattu dans le ciel de Tabriz.

Il ajoute que le nombre total de drones de différents types détruits depuis le début de la guerre a atteint 111.

Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées depuis qu’Israël et les États-Unis ont lancé une attaque conjointe contre l’Iran le 28 février, faisant jusqu’à présent environ 1 300 morts, dont le guide suprême de l’époque, Ali Khamenei.

Téhéran a riposté par des frappes de drones et de missiles visant Israël, la Jordanie, l’Irak et des pays du Golfe abritant des installations militaires américaines, causant des victimes et des dégâts aux infrastructures civiles, et perturbant les marchés mondiaux ainsi que le trafic aérien.