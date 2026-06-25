Crise au Parti Socialiste : les secrétaires généraux de coordination font bloc autour d'Aminata Mbengue Ndiaye et réclament des sanctions

Réunis en Assemblée générale à Dakar le samedi 13 juin 2026, les secrétaires généraux de coordination du Parti Socialiste (PS) ont réaffirmé leur soutien indéfectible à leur Secrétaire générale, Madame Aminata Mbengue Ndiaye. Cette rencontre, cruciale pour l'avenir et la redynamisation de la formation politique, a cependant été secouée par des tensions internes, poussant les responsables à réclamer l'application de sanctions disciplinaires immédiates.



L'ordre du jour de cette instance élargie portait principalement sur l'examen de la situation politique et organisationnelle du parti, ainsi que sur l'évaluation de ses perspectives de relance. Face aux défis actuels, les responsables socialistes ont tenu à afficher une unité de façade et à consolider les structures existantes autour de leur direction.



Confiance renouvelée à la direction et virage vers la remobilisation

Dans une motion de confiance et de soutien, les secrétaires généraux ont salué les efforts menés par Aminata Mbengue Ndiaye en faveur du dialogue, de la concertation et du rapprochement des différentes sensibilités socialistes. Pour les signataires, la cohésion interne demeure la condition essentielle pour que le parti historique puisse répondre efficacement aux attentes des militants et des populations sénégalaises.



Les responsables se sont dits entièrement disposés à accompagner le processus de restructuration. Cela se traduira par une dynamisation des activités sur le terrain, un renforcement de l’implantation nationale du parti et la préparation méthodique des prochaines échéances statutaires. À cet effet, un appel au sens des responsabilités, à la discipline militante et au respect des traditions démocratiques du PS a été lancé à l’ensemble des sympathisants.



Incidents en séance : L'Assemblée générale exige des sanctions

Malgré ces appels à l'unité, la réunion a été perturbée par des contestations internes. L’Assemblée générale élargie a fermement condamné des actes de violence, de vandalisme et de provocation perpétrés par certains militants dans le but manifeste de bloquer le déroulement normal des travaux.



Face à ce qu'ils qualifient de dérives, les secrétaires généraux de coordination ont formellement demandé l'application urgente de sanctions disciplinaires appropriées afin de préserver la stabilité de l'organisation. L'instance a conclu ses travaux par un appel solennel au rassemblement des forces socialistes autour de l'intérêt supérieur du parti pour mener à bien son renouveau politique.