Crise au sommet de l’État : L'APR refuse de choisir entre Sonko et Diomaye et fixe le cap sur 2027 et 2029

L'Alliance pour la République (APR) refuse de se laisser divertir par le bras de fer qui oppose actuellement le président de la République et son ex-Premier ministre. Dans un message officiel adressé aux militants, le Dr Ibrahima Mendy, membre du Secrétariat exécutif national (SEN) du parti de Macky Sall, a fermement recadré la posture de sa formation politique suite au limogeage d’Ousmane Sonko par le président Bassirou Diomaye Faye. L'ancien parti au pouvoir appelle ses bases à ne pas ériger le chef de l'État en héros et à se concentrer exclusivement sur les prochaines échéances électorales.







Selon le Dr Mendy, le divorce apparent au sein du parti au pouvoir ne change rien à la donne politique globale, affirmant de manière tranchée qu'entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, il n'y a pas d'antagonisme véritable et que les deux leaders incarnent le même projet jusqu’en 2029. Le cadre de l'APR rappelle également aux militants que le président Diomaye Faye a publiquement refusé de soutenir la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies, disqualifiant ainsi toute tentative de rapprochement ou de soutien de l'APR envers le palais présidentiel.







Face à ce qu’il qualifie de piège de la diversion politique, le responsable de l’opposition réaffirme que l’unique ligne de conduite de ses camarades demeure la reconquête du pouvoir. Pour l'APR, l'objectif stratégique reste immuable : remporter une victoire éclatante aux élections législatives de 2027 avant de viser la prise du pouvoir lors de la présidentielle de 2029.

